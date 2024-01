Difende la sua cagnolina e viene aggredito da un rottweiler

Per salvare la sua cagnolina ha rischiato di farsi tanto male. Brutta avventura oggi 3 gennaio in via Ilaria Alpi a Ponte San Nicolò. Un ragazzo di 23 anni, a passeggio con una meticcia di 10 chili è stato aggredito da un rottweiler. E' stato trasportato in ospedale dalla madre per farsi medicare due profonde ferite al braccio. Già domani mattina in caserma a Ponte San Nicolò verrà formalizzata regolare denuncia. Sarebbero bastati pochi momenti di esitazione e per il ragazzo il quadro clinico si sarebbe ulteriormente

compromesso.

Cosa è successo

Da quanto ricostruito il 23enne stava passeggiando con la sua meticcia quando con la coda dell'occhio ha notato un rottweiler che stava sgambettando in un campo non distante senza guinzaglio e senza museruola. Vedendo la meticcia, l'animale ha scavalcato il fossato che lo divideva da via Ilaria Alpi con l'obiettivo di aggredire la cagnolina. Il padrone istintivamente l'ha presa in braccio. Così facendo ha innervosito ancora di più il rottweiler che l'ha aggredito agli arti superiori. A riportare un briciolo di serenità è stato il padrone del cane aggressore che si è subito portato in via Ilaria Alpi riuscendo a bloccare il suo cane.