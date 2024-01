Attaccato da un Rottweiler finisce in ospedale, denunciato il padrone del cane

Per difendere la sua cagnolina, è stato attaccato da un Rottweiler ed è finito in ospedale. Ora il proprietario dell'animale lasciato in un campo libero senza guinzaglio è stato denunciato per lesioni personali colpose. La mattina 3 gennaio a Ponte San Nicolò, in via Ilaria Alpi, un giovane che stava portando a spasso la sua cagnolina è stato morso al braccio da un cane di grossa taglia, un rottweiler che, senza guinzaglio e senza museruola, stava poco prima sgambettando nell’area verde vicina. Il tutto è successo in pochi istanti: il rottweiler ha notato la cagnolina, l’ha puntata e, in pochi balzi, l’ha raggiunta, mentre il giovane, istintivamente, per proteggere l’animale, l’ha tirata su in braccio facendole scudo col suo corpo. Il grosso cane, ormai attivatosi per raggiungere il suo obiettivo, ha morso il giovane e non ha mollato la presa fino all’intervento del suo padrone che in qualche modo è riuscito a far desistere l’animale, poi, come se niente fosse, l’uomo e il molossoide sono andati via.

I soccorsi

Il giovane, molto agitato, inizialmente ha notato solo i buchi lasciati dai denti del cane sulla manica del giubbotto, che in parte lo ha riparato, poi è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, per le ferite riportate all’arto. Il giorno successivo, ancora sotto choc per quanto accaduto, il giovane si è presentato in caserma dai carabinieri di Ponte San Nicolò, ha presentato querela per i fatti accaduti e i militari hanno avviato le indagini volte all’identificazione del padrone responsabile del cane. La veloce attività investigativa ha permesso di individuare un 47enne del luogo il quale dovrà rispondere all’autorità giudiziaria con l'accusa di lesioni personali colpose.