Telecamere avvisavano dell'arrivo delle forze dell'ordine: chiuso centro massaggi

Telecamere non autorizzate, medicinali scaduti, ragazze in nero e irregolari sul territorio nazionale. Multe a raffica, denunce e sospensione dell'attività. Sono questi i dati e i risultati di un doppio blitz messo a segno dai carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazione e sanità), con i colleghi della locale stazione di Ponte San Nicolò e i militari del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro). L'attività si è svolta ieri sera 23 febbraio in due locali particolarmente ambiti da clientela maschile alla ricerca di un po' di relax e non solo. Da un primo riscontro raccolto, gli occhi elettronici servivano per accertarsi che vi fosse alla porta e la presenza di forze dell'ordine pronte ad effettuare un controllo a sorpresa. Di fatto tali "precauzioni" non sono servite.

Il primo sopralluogo

Nel primo, i militari hanno riscontrato irregolarità penali e amministrative per aver istallato un impianto di videosorveglianza all’interno dell’azienda privo di autorizzazione, per essere in possesso di una cassetta di primo soccorso con all’interno presidi medici scaduti, per non aver redatto il documento di valutazione rischi per l'impresa ed, infine, per aver occupato alle proprie dipendenze, una cittadina cinese, irregolare sul territorio italiano, senza garanzie previdenziali, ovvero "in nero", con la conseguente denuncia in stato di libertà nei confronti della titolare, una cinese 40enne, residente a Torino, immediatamente informata dell’azione penale a suo carico e delle relative sanzioni pari a oltre 7.000,00 euro e quelle amministrative pari ad euro 13.640,00 con la temporanea sospensione dell’attività imprenditoriale.

Il secondo sopralluogo

Nel secondo centro massaggi è stato denunciato in strato di libertà all'autorità giudiziaria un quarantunenne cinese residente a Trebaseleghe il quale, in qualità di responsabile legale, aveva occupato alle proprie dipendenze una cittadina cinese, irregolare sul territorio italiano, anch’essa senza alcuna garanzia previdenziale, ovvero “in nero”. Allo stesso è stata comminata una sanzione penale per oltre 7mila euro. Le due dipendenti cinesi sono state inoltre invitate a regolare la loro posizione sul territorio italiano presso la Questura di Padova.