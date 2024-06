Bimba annegata nella canaletta, indagato il papà

La tragedia di Roncajette dove domenica è morta annegata una bimba di 3 anni del Camerun, come era inevitabile, avrà una coda giudiziaria. Il papà di Akyra, caduta accidentalmente in una canaletta durante un picnic all'altezza di via Svezia, è stato iscritto sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo per non aver impedito che succedesse l'evento. Il fascicolo d'indagine è coordinata dal sostituto procuratore Francesco Lazzeri. Il papà della vittima, Ugue Kemgou Nguefack, ingegnere, stava trascorrendo una giornata di festa insieme ad una trentina di connazionali. Un attimo di disattenzione e la sua piccola è uscita dalla sua visuale. Qualche minuto dopo la paura si è trasformata in disperazione, fino al rinvenimento del corpo di Akyra con i parametri vitali già ampiamente compromessi.

L'indagine

Nell'immediatezza dei fatti, mentre la piccola veniva trasportata d'urgenza in ospedale, i carabinieri della stazione di Ponte San Nicolò e Legnaro hanno sentito tutte le persone presenti per fugare qualsiasi dubbio sulle cause che hanno portato alla caduta in acqua. Il dramma si è concretizzato in ospedale a Padova attorno alle 22,30 quando il personale medico che fin da subito l'ha presa in cura, ne ha dichiarato il decesso per annegamento. La comunità del Camerun, molto nutrita tra la provincia di Padova e quella di Venezia, in queste ore si è stretta attorno ai genitori della bimba. In tanti sono stati coloro che sono passati da via Dini a Padova dove risiedono per trasmettere un messaggio di cordoglio e speranza. Per sciogliere qualsiasi dubbio sulle cause del decesso di Akyra, verrà nei prossimi giorni effettuata l'autopsia.