Escursionisti ventenni bloccati in altra quota, salvati dal soccorso alpino

Allarme in alta quota. Verso le 14.20 odierne, primo aprile, la centrale del Suem è stata attivata dai carabinieri, che avevano ricevuto la chiamata di un gruppo di escursionisti bloccati da un corso d'acqua in piena lungo il sentiero 483 nel Gruppo del Bosconero (Belluno). Attivato il Soccorso alpino di Longarone, mentre una squadra partiva per andare loro incontro, si risaliva alle coordinate del punto in cui si trovavano, vicino a una briglia sotto Casera Valbona, e si appurava che 2 dei 5 erano riusciti a superare il guado, mentre 3 non se la sentivano di tentare il passaggio.

I soccorsi

Raggiunti sulla strada bianca, dopo aver attraversato il punto dove il ruscello, il Rui Bianco, era stato ingrossato dalle piogge torrenziali di questi giorni, i soccorritori hanno steso una corda e aiutato i tre a superare l'ostacolo. I 5, 3 ragazzi e due ragazze tra i 20 e 22 anni di Ponte San Nicolò, avevano passato la notte al Bivacco Campestrin e stavano rientrando a valle. Dopo la grande paura, hanno potuto far rientro a casa sani e salvi. Con tutta probabilità sono stati colti dal panico vista la giovane età e la probabile poca esperienza nel mondo delle escursioni in montagna. Non hanno potuto far altro che ringraziare gli operatori che li hanno salvati.