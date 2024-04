Il paese si ferma per l'ultimo saluto ad Adriano Scandellari

Sabato 20 aprile alle 10,30 verranno celebrati i funerali di Adriano Scandellari, 57 anni, una delle vittime della strage della centrale idroelettrica del Bolognese. Alle esequie saranno presenti centinaia di fedeli che vorranno dare l'ultimo saluto ad un uomo che nella sua professione ha riscosso molteplici consensi, ma che ha lasciato un'impronta indelebile a Ponte San Nicolò come fedele, amico di tutti e grande collante tra il parroco e la comunità.

Un momento triste

Celebrerà il funerale don Daniele Cognolato che ha annunciato che il giorno prima venerdì 19 aprile in serata ci sarà un rosario in memoria dell'amico scomparso. Alle esequie saranno presenti il sindaco Martino Schiavon e l'assessore Enrico Rinuncini, scossi per questa tremenda vicenda che li ha colpiti. Nel caso la parrocchia non riuscisse ad ospitare tutti i fedeli, verranno posizionate delle panche esterne nel piazzale. I vertici comunali hanno fatto sapere che la moglie di Adriano, Sabrina, verrà costantemente seguita e le porte del municipio saranno sempre aperte per qualsiasi necessità.