La "banda del cruscotto" colpisce anche a Ponte San Nicolò

Volanti, cruscotti, leve del cambio, fanali e cerchioni. Anche il territorio di Ponte San Nicolò non è immune alla banda dei pezzi di ricambio, un gruppo di malviventi specializzato nello smembrare auto di grossa cilindrata e poi pronto a defilarsi in tutta fretta senza che nessuno possa intercettarli. Ad inizio settimana a cavallo tra via Mazzini, via Falcone e Borsellino e via Magenta, in una sola notte sono state smembrate tre Bmw. Sparite, come da copione,la componentistica elettronica e meccanica. Il bottino complessivo supera i sessantamila euro.

I fatti

A cavallo di metà novembre in un'unica notte i malviventi hanno colpito in via Mazzini, in via Falcone e Borsellino e in via Magenta. Stesso modo di agire: mandato in frantumi un vetro posteriore del mezzo, disattivato il sistema d'allarme e a seguire il furto. Il tutto senza che nessuno si accorgesse di movimenti o rumori sospetti. La brutta sorpresa e l'allarme al 112 è avvenuto solo la mattina successiva quando le singole vittime sono uscite in strada per salire in auto e andare a lavorare.

Indagini

I furti avvenuti a Ponte San Nicolò si vanno ad aggiungere a quelli avvenuti negli ultimi due mesi a Noventa Padovana, Cadoneghe, Vigonza, Albignasego, Maserà ed Abano. Decine e decine di razzie sulle quali i carabinieri del Comando Provinciale stanno lavorando senza sosta con l'obiettivo di mettere in crisi la "banda del cruscotto" e assicurarla alla giustizia. Stiamo parlando di un commando preparato, ben organizzato e con competenze elettroniche e meccaniche di tutto rispetto. La refurtiva con tutta probabilità finisce a tempo di record all'estero dove viene rivenduta a prezzi concorrenziali.