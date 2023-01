Ladro "ingordo" tradito dal quinto furto: denunciato un trentenne

Ladro seriale, dopo aver svaligiato quattro supermercati, ha tentato il quinto assalto, ma un dipendente l'ha scoperto e ha chiamato i carabinieri. E' successo tutto ieri pomeriggio 18 gennaio. L'uomo, un moldavo di 30 anni residente a Padova è stato denunciato per furto aggravato mentre la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari. Stiamo parlando di merce per complessivi 800 euro di bottino.

La cronaca

Al volante di una Audi il moldavo si è recato prima in via Facciolati a Padova dove ha messo a segno due furti all'Md e all'In's. Poi ha proseguito per l'Arcella dove stessa sorte è toccata ad un esercizio commerciale della catena Alì. Non contento l'indagato ha deciso di recarsi a Ponte San Nicolò. Prima è entrato all'In's e infine alla Coop. Mentre stava tornando all'auto con un borsone di refurtiva appena asportato, un dipendente di questo ultimo market l'ha notato e ha chiamato il 112.

I guai con la giustizia

Quella che poteva diventare una giornata "trionfale" per il trentenne, si è trasformata in un incubo. I carabinieri gli hanno contestato nell'immediatezza il furto commesso alla Coop, poi hanno perquisito la sua auto scoprendo la refurtiva dei precedenti quattro colpi andati a segno. L'uomo è stato accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato denunciato per furto aggravato. La merce, terminata l'attività è stata restituita ai legittimi proprietari.