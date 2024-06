I coniugi escono e i ladri fanno irruzione in casa

Amara sorpresa nella notte tra sabato e domenica 2 giugno per una coppia residente in via Sant'Antonio a Rio di Ponte San Nicolò. Quando sono rientrati a casa dopo qualche ora trascorsa con amici, hanno notato un asciugamano poggiato sopra un lampione nel giardino. Poi hanno trovato la finestra della camera aperta e hanno subito capito di essere stati vittima di un furto. I ladri hanno atteso che i coniugi uscissero, poi sono entrati in azione indisturbati. Hanno preso tutte le precauzioni del caso per evitare di essere scoperti dai vicini di casa. Dopo aver forzato la finestra con attrezzi da scasso sono entrati nell'abitazione. Hanno messo a soqquadro tutte le stanze alla ricerca di soldi e oggetti di valore. Alla fine sono fuggiti con tre orologi di valore economico, ma anche affettivo e qualche gioiello.

L'allarme

Poco dopo l'una di notte del 2 giugno i residenti sono rientrati a casa e hanno subito chiamato il 112. Il sopralluogo di furto è stato effettuato da una pattuglia dei carabinieri. Le ricerche dei sospettati sono partite in tempo reale, ma al momento chi ha agito ha fatto in tempo a far perdere le proprie tracce. Si sono detti addolorati marito e moglie vittima della razzia, non tanto per il danno economico, quanto per la violenza psichica procurata da quella sgradita intrusione. Tracce di scarpe le vittime le hanno trovate anche sopra il copriletto della camera. Obiettivo dell'Arma è ora quello di rintracciare il prima possibile i ladri per evitare che colpiscano ancora.