Ruba dalla consolle del bar 41 gratta&vinci: scoperta e denunciata

Un momento di debolezza, la voglia di sbarcare il lunario con un rischio minimo. Sono questi i presupposti che avrebbero spinto ieri, 21 ottobre, una donna di 74 anni di Ponte San Nicolò, ma originaria dell'Ucraina, a commettere un furto all'interno di un bar ricevitoria.

I fatti

L'indagata, convinta di agire inosservata è entrata in un bar di via Alighieri a Ponte San Nicolò. Ha notato la presenza di un pacchetto di gratta&vinci sul bancone del locale non distanti dal suo raggio d'azione. Ha atteso che i gestori dell'esercizio commerciale si allontanassero per qualche istante, per arraffarli e metterli in borsa. Stiamo parlando di 41 biglietti della lotteria gratta&vinci del valore di 5 euro ciascuno. L'occhio attento dei titolari del bar ha però notato qualcosa di anomalo ed è stato subito chiesto l'intervento del 112. Una pattuglia dei carabinieri della locale stazione di Ponte San Nicolò è subito arrivata in via Alighieri e la sospettata è stata sottoposta a perquisizione personale. La refurtiva è stata prontamente recuperata, mentre la signora dell'Est è stata accompagnata in caserma dove al termine delle formalità di rito è stata denunciata per furto aggravato.