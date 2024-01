Una folata di vento e l'impalcatura crolla in strada

Oggi alle 14 in via Marconi al civico 18 a seguito di condizioni meteo non favorevoli, l'impalcatura di una casa in ristrutturazione è crollata al suolo andando ad invadere la sede stradale. Per pura casualità al momento del crollo non stava passando alcuna auto altrimenti il bilancio sarebbe stato ben più grave. Alcuni mezzi in transito vedendo le impalcature collassate sul manto stradale hanno subito chiamato i numeri d'emergenza.

L'intervento

In via Marconi è arrivata una pattuglia della polizia locale del comandante Giulia Lunardi, il personale dello Spisal e i vigili del fuoco. Da quanto si è appreso gli operai stavano smontando la struttura. Qualcosa però non è andato per il verso giusto e si è verificato il crollo. Inevitabile che il vento non ha di certo agevolato, ma ora i tecnici dello Spisal desiderano fare chiarezza per capire se nelle procedure di cantiere siano stati omessi alcuni passaggi sul fronte della sicurezza. I vigili del fuoco hanno lavorato un paio d'ore per mettere in sicurezza l'area. La viabilità per diversi minuti ha subito importanti rallentamenti.