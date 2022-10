Legatissimo alla sua famiglia, a dicembre avrebbe festeggiato 60 anni

La vittima viveva a Ponte San Nicolò nella frazione di Roncaglia in via Piave. Era arrivato nel padovano nel 2001 dopo aver vissuto in precedenza a Scorzè in provincia di Venezia. Una famiglia molto unita la sua che oggi, subito dopo la notizia della tragedia, è corsa a Pianiga dove si è consumato il dramma per sincerarsi di cosa fosse accaduto e poter vedere per l'ultima volta l'amato Paolo.

Tutto casa e lavoro

Paolo Barbato lascia nel dolore la moglie Cristina Chiarelli di 52 anni e i figli Luca di 24 e Anna di 21 anni. Proprio la figlia Anna a luglio si era laureata a Padova. Dalle sue pagine social aveva dedicato il suo traguardo scolastico alla famiglia, a dimostrazione del legame che li univa. Ora tutto è cambiato all'improvviso e sarà difficilissimo rialzare la testa a fronte di una tragedia così grande e inaspettata. In casa Barbato negli ultimi tempi già si pensava ad una grande festa da organizzare per il 4 dicembre quando il padre di famiglia avrebbe tagliato il traguardo dei 60 anni. Ora tutto questo rimane soltanto un triste ricordo e l'unica cosa che le persone vicine alla vittima chiedono è sapere quando potranno organizzare le esequie di Paolo per donargli un ultimo momento di fede e vicinanza.

Indagini

L'autista di 53 anni romeno che oggi alle 9,30 del mattino era al volante del furgone della ditta Marchioro di Vigonza che ha investito in retromarcia Paolo Barbato rischia di finire nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Oltre ai carabinieri sul luogo dell'infortunio mortale si sono portati anche i tecnici dello Spisal, mentre il personale medico del Suem 118 non ha potuto far altro che accertare l'avvenuto decesso del cinquantanovenne. Amato da tutti, rispettato ed apprezzato sul luogo di lavoro e soprattutto un marito ed un padre modello.

Il sindaco

Martino Schiavon, primo cittadino di Ponte San Nicolò, ha riferito: «E' sempre un dolore commentare la morte di un nostro concittadino. Quando capita, come per Paolo Barbato che il decesso si consuma sul posto di lavoro, il dolore diventa insopportabile. Non posso che trasmettere a nome di tutta l'amministrazione comunale le mie più sentite condoglianze alla moglie Cristina e ai due figli, ricordando loro che per qualsiasi cosa le porte del municipio saranno sempre aperte».

I sindacati

«Si continua a morire di lavoro. Un ennesimo e drammatico incidente ha causato la morte di un operaio di 59 anni, travolto da un furgone nel piazzale dell'azienda dove lavorava nella zona industriale di Mellaredo di Pianiga, in provincia di Venezia. È inammissibile assistere a questa strage quotidiana. Investire sulla formazione è la strada maestra per rafforzare la cultura della sicurezza. È fondamentale, inoltre, potenziare i controlli per prevenire simili tragedie. La manifestazione dell'UGL "Lavorare per vivere" ha lo scopo di sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sul fenomeno inaccettabile delle cosiddette morti bianche». Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Paolo Capone, Segretario Generale dell'UGL, e Leonardo De Marzo, Segretario Regionale UGL Veneto.