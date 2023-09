Schiacciato dal muletto contro una parete: morto Stefano Moletta

Infortunio mortale sul lavoro nella notte tra l'8 e il 9 settembre al pollificio Scarso di via Garibaldi a Ponte San Nicolò. Pochi minuti dopo mezzanotte un dipendente dell'azienda del ramo trasporti, Stefano Moletta classe 1966 residente a Tombolo in via Ca' Matta, dopo essere sceso dal muletto per recuperare della documentazione cartacea, non si è accorto che il mezzo meccanico era in movimento, rimanendo di fatto schiacciato. Al momento della tragedia nel perimetro di lavoro Stefano Moletta pare fosse solo. L'allarme ai numeri d'emergenza è scattato solo alle 5 del mattino.

L'arrivo del camionista

Alle 5 di sabato 9 settembre il primo camion è giunto nel piazzale dell'azienda per caricare la carne. Non vedendo nessuno, l'autista è entrato per sincerarsi di cosa fosse accaduto e si è trovato di fronte alla macabra scoperta dell'operaio schiacciato contro il muletto. Immediati i soccorsi. I sanitari del Suem 118 non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso. Sul luogo del dramma sul lavoro sono arrivati i carabinieri della locale stazione e il personale dello Spisal che ora dovrà effettuare tutti gli accertamenti per capire se si sia trattato di una banale disattenzione del dipendente che di fatto ha pagato con la vita, oppure di un cattivo funzionamento del mezzo che stava manovrando.

Lo Spisal

«Nonostante i numerosi controlli fatti dallo Spisal (quasi 2000 dall'inizio dell'anno) e l'impegno profuso per accrescere la cultura della sicurezza e la capacità di autotutela, eventi mortali e gravi purtroppo accadono ancora. Queste morti - sottolinea la dottoressa Rosana Bizzotto - rappresentano una sconfitta per tutti; è necessario che i Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di Lavoro intensifichino la collaborazione con le parti sociali, la Regione e le Amministrazioni pubbliche per concertare azioni comuni ed efficaci affinchè di lavoro non si muoia più».