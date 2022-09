Fugge per tre chilometri dopo aver "saltato" il posto di blocco: denunciato

Momenti di paura ieri, 19 settembre attorno alle 17, lungo via Marconi a Roncaglia di Ponte San Nicolò. Gli agenti della Polizia locale del comandante Giulia Lunardi erano impegnati in un posto di controllo, quando è sopraggiunto da Padova uno scooter Yamaha. Gli operatori hanno deciso di controllarlo e gli hanno mostrato la paletta per imporgli l'alt. Il motociclista invece di rallentare, ha sfidato la sorte e si è dato a precipitosa fuga.

L'inseguimento

Per tre chilometri il fuggitivo ha tentato di seminare gli agenti che nel frattempo sull'auto di servizio si sono messi al suo inseguimento. Durante la folle corsa il motociclista ha rischiato di investire pedoni e di provocare gravi incidenti stradali. Quasi al confine con Legnaro ha capito che forse era meglio desistere e ha accostato. Gli agenti l'hanno subito identificato. Si tratta di F.G. di 57 anni italiano, residente a Brugine, magazziniere in una ditta di Padova.

Gli accertamenti

Dagli accertamenti è emerso che l'uomo stesse viaggiando senza patente perchè mai conseguita. Inoltre il suo scooter è risultato privo di assicurazione e revisione. E' stato accompagnato negli uffici del Comando della Polizia locale. Per lui sono scattate sanzioni al Codice della Strada per complessivi 6.500 euro. Inoltre è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e contestualmente gli è stato sequestrato il mezzo. Alla Polizia locale avrebbe dichiarato di essersi allontanato in fretta e furia perchè colto dal panico. Parziali giustificazioni che non gli sono bastate ad evitare i provvedimenti di legge.