Tra Bermone e Corazza è frattura totale: sfiorata la rissa

A Ponte San Nicolò l'avvicinamento alle amministrative dell'8 e il 9 giugno è tutt'altro che sereno. Il candidato sindaco Carlo Bermone ha reso pubblico un episodio increscioso capitato ieri mattina 8 maggio a Rio. Coinvolta una componente della sua squadra e un simpatizzante della civica dell'altro candidato Marco Corazza. Tra i due non corre buon sangue: entrambi di centrodestra non hanno trovato l'accordo per correre insieme e adesso volano gli stracci. L'impressione è che questa battaglia non faccia altro che avvantaggiare il terzo candidato sindaco, Gabriele De Boni, a capo di una lista di centrosinistra. Tutto sarebbe nato dal fatto che i simpatizzanti di Corazza hanno posizionato un gazebo nella frazione di Rio in un'area non consentita. E per poco non si è arrivati allo scontro fisico.

Il racconto di Bermone

«Stigmatizziamo e condanniamo l'aggressione verbale subita ieri mattina da parte della nostra candidata Laura Salmaso ad opera di un appartenente a Forza Italia, sostenitore della lista "Ponte: insieme si può" del candidato sindaco Marco Corazza». Bermone ha fatto il punto su quanto accaduto: «Il fatto - ha precisato - si è verificato ieri mattina nella piazza di Rio dove è stato posizionato il gazebo del candidato Corazza in un'area vietata. Non pago di questo, l'esagitato ha prima spinto un militante della Lega del nostro gruppo, poi è ritornato in piazza e ha apostrofato Laura Salmaso con frasi irripetibili all'esterno di un bar dove la stessa si trovava con Gabriele De Boni, il terzo candidato sindaco, alla presenza di altre persone. Questi fatti - ha concluso - sono inaccettabili e ci aspettiamo che vengano prese le distanze da un simile gesto. I nostri candidati e simpatizzanti sottoscrivono un codice etico comportamentale senza il quale non vi è democrazia. Appare quindi non solo esecrabile il comportamento, ma soprattutto da simpatizzanti di una lista il cui rispetto della legge dovrebbe essere al primo posto». Sollecitato sulla vicenda il candidato Marco Corazza ha preferito non commentare l'episodio, limitandosi a dire: «Non appena gli agenti della polizia locale ci hanno detto che in quel punto a Rio non potevamo mettere il gazebo, abbiamo smontato la nostra struttura e siamo andati via». L'impressione è che nel prossimo mese l'atmosfera possa diventare ancora più incandescente.