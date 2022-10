Morto sul lavoro, oggi l'ultimo saluto a Paolo Barbato

Si sono celebrati oggi, 26 ottobre, nella parrocchia di Roncaglia di Ponte San Nicolò i funerali di Paolo Barbato, il padre di famiglia di 59 anni che il 17 ottobre scorso a Pianiga in provincia di Venezia è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro.

Le esequie

Nel corso dell'omelia il parroco don Sergio Pettenazzo ha riferito: «E' con immenso dolore che oggi siamo qui riuniti a donare l'ultimo estremo saluto al nostro fratello Paolo che ha perso la vita nell'adempimento del suo dovere. Il mio pensiero è rivolto principalmente ai suoi familiari affinchè trovino attraverso la fede la fiducia e la voglia di andare avanti seguendo gli insegnamenti trasmessi da Paolo».

I presenti

A fianco del feretro si sono sistemati la moglie Cristina Chiarelli di 52 anni e i figli Luca di 24 e Anna di 21 anni e tutti gli altri parenti dello scomparso. La vittima era una persona molto apprezzata per le sue indiscusse qualità umane e professionali. Al termine della cerimonia alcuni amici dall'altare ne hanno voluto ricordare le qualità, i valori che Paolo portava dentro il cuore ed era in grado di trasmettere. Quella odierna è stata una cerimonia molto coinvolgente con i fedeli che hanno riempito in ogni ordine di posto la chiesa e hanno ascoltato con gli occhi lucidi le parole del sacerdote. La vittima si era trasferita a Ponte San Nicolò ad inizio Duemila dopo aver vissuto la prima parte della sua esistenza a Scorzè nel Veneziano.