Per l'incubo dei bus arriva il conto da pagare con la giustizia

Sicurezza sui mezzi di trasporto, è allarme sociale tra Padova e i territori della Saccisica. Sono almeno tre gli episodi di violenza gratuita che sono stati contestati ad un nigeriano di 31 anni residente a Padova. Il primo risale al 5 ottobre a Pontecorvo quando l'uomo ha colpito a sangue freddo una passeggera. In questa prima occasione sono intervenuti per gli accertamenti gli agenti della sezione "Volanti" della Questura. Il 9 ottobre il fatto più grave, lungo la tratta Padova-Sottomarina all'altezza di Roncaglia di Ponte San Nicolò una passeggera cinese di 30 anni, barista, residente a Piove di Sacco, è stata colpita con un cazzotto in faccia che gli ha procurato la frattura dell'orbita con 30 giorni di prognosi. Nell'occasione l'esagitato è stato bloccato dall'autista del bus e da alcuni passeggeri prima che potesse ulteriormente accanirsi contro la malcapitata. Il terzo episodio è avvenuto il giorno successivo, il 10 ottobre a Piove di Sacco. Lo straniero ha tentato di salire sul bus per raggiungere Padova, ma un controllore, munito di foto segnaletica del pericoloso personaggio, gli ha intimato di rimanere a terra che la sua presenza a bordo non era consentita. Il nigeriano prima l'ha spintonato, poi l'ha graffiato alle braccia.

Le indagini

Il timore dei carabinieri della stazione di Ponte San Nicolò che hanno in mano l'attività è che l'uomo possa aver molestato i passeggeri anche in altre circostanze. Sta di fatto che ieri, 16 ottobre, con gli elementi a disposizione, l'hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Della vicenda è al corrente la Procura di Padova. Obiettivo dell'Arma, per riportare un po' di serenità tra i fruitori dei mezzi pubblici della provincia di Padova, è quello di trovare una soluzione rapida nei confronti del nigeriano in modo tale che venga reso inoffensivo e non possa più provocare danni ai passeggeri. Non godrebbe di uno stato psicofisico ottimale, e questo sta pesando non poco sul proseguo dell'attività. Si punta ad inserirlo in una struttura dove possa essere curato.