Speranze finite: la giovane è stata ripescata nel Bacchiglione

Le speranze di trovare in vita la ragazza scomparsa da Padova ieri 17 ottobre, sono svanite oggi alle 17,30. I sommozzatori dei vigili del fuoco, scandagliando il Bacchiglione hanno rinvenuto il corpo privo di vita della giovane. Indagini in corso ora per capire cosa sia accaduto negli ultimi giorni di vita della ventenne. Cosa le abbia tolto ogni forza mentale per andare avanti e chiedere aiuto. Distrutta dal dolore la sua famiglia che si è chiusa nel dolore dopo la grave perdita. L'attività di carabinieri e vigili del fuoco è

iniziata in tempo reale ieri subito dopo la denuncia di scomparsa. Fino all'ultimo si è sperato nel miracolo, poi il rinvenimento e il dolore.

Trovare aiuto

Con "Sos Suicidi" chiunque può chiedere e ricevere supporto e aiuto psicologico per affrontare momenti di difficoltà che possono manifestarsi nel corso dell'esistenza. Ecco i numeri cui potersi rivolgere per ottenere aiuto in caso di bisogno, dalla semplice chiacchierata per alleviare un momento di solitudine al vero e proprio supporto psicologico per i casi più impegnativi:

Telefono Amico 02 23272327

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343