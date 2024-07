Si rompe un tubo durante i lavori per l'ampliamento del tram: strade e negozi allagati

Sono in pieno svolgimento i lavori per l'ampliamento della linea del tram. Oggi, 8 luglio, nelle prime ore del pomeriggio, si è verificato un incidente che ha provocato disagi alla viabilità e a numerosi negozianti che hanno la propria attività lungo il corso di via Piovese a Padova, via Donizetti e Marconi a Ponte San Nicolò. La situazione è tornata alla normalità soltanto nel tardo pomeriggio. La polizia locale ha pattugliato la zona per scongiurare incidenti stradali e portare ristora ai negozianti che si sono visti l'acqua entrare nelle singole proprietà.

La spiegazione

«Sì tratta - ha detto il sindaco di Ponte San Nicolò Gabriele De Boni - di uno scavo per i sottoservizi elettrici del tram, è stato tranciato un tubo dell'acqua, Sul posto stanno già intervenendo i tecnici di Acquevenete. Ho già sentito il vicesindaco di Padova Andrea Micalizzi per raccomandare maggiore attenzione. Purtroppo è capitato in una zona, via Donizetti a Ponte San Nicolò, già problematica dal punto di vista idraulico e sulla quale dobbiamo intervenire in maniera importante a prescindere dall'incidente».Nel tardo pomeriggio il comune di Padova ha puntato il dito contro il sindaco di Ponte San Nicolò riferendo che il tubo rotto nulla ha a che fare con i lavori del tram. Puntuale la replica del primo cittadino Gabriele De Boni: «Enel ha dichiarato che si tratta di lavori del tram ma stiamo verificando con Padova se effettivamente sia riconducibile a quell'appalto».