Una microcamera in bagno per immortalare le parti intime delle colleghe

Nell'arco della mattinata la vittima del "guardone" è poi ricorsa al bagno per espletare un bisogno fisiologico. Quando ha terminato, nel momento in cui doveva azionare lo sciacquone ha notato un dispositivo nero attaccato con del nastro proprio all'altezza della tazza e una piccola antenna collegata. E' subito uscita chiedendo lumi al collega su cosa fosse quel congegno. Lui, il ventinovenne, ha fatto finta di nulla. A questo punto la vittima si è recata dalla titolare per renderla partecipe del rinvenimento. In quei minuti l'operaio è corso in bagno e ha smontato tutta l'attrezzatura, poi ha riferito di dover uscire per un servizio esterno.

Le ammissioni

La vittima con la titolare l'hanno contattato al telefono dicendogli che a loro avviso quel dispositivo era una telecamera che lui stesso aveva installato. Il sospettato ha provato a negare l'evidenza, ma alla fine è crollato dicendo che l'aveva fatto solo una volta ed era dispiaciuto. Le sue scuse non sono bastate a bloccare la vittima dal recarsi in caserma a Ponte San Nicolò dove sono stati raccontati nel dettaglio i fatti ed è scattata a carico del ventinovenne una denuncia per interferenze illecite nella vita privata. Ieri mattina, 2 agosto, i militari dell'Arma del luogotenente Vincenzo Folliero hanno effettuato una perquisizione al suo domicilio sequestrando uno smartphone e un pc che ora verranno analizzati per capire se possano contenere fotogrammi o file riconducibili all'indagine.