Zaia: «Il Veneto non dimenticherà Adriano Scandellari»

Il rinvenimento del corpo senza vita di Adriano Scandellari ha creato dolore diffuso tra le autorità del territorio. A decine le attestazioni di vicinanza pervenute negli ultimi minuti dopo che oggi 11 aprile alle 14 si è avuta la conferma che il corpo rinvenuto dai vigili del fuoco era proprio quello dell'ingegnere 57enne di Ponte San Nicolò.

Il dolore di Zaia

«Purtroppo, in queste ore - ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia - abbiamo avuto la conferma che le squadre di soccorso hanno ritrovato la salma del tecnico padovano Adriano Scandellari insieme a quella di un collega. È una notizia tristissima che apprendiamo con immenso dolore, con lo stesso sentimento di sgomento che viviamo per tutti gli altri lavoratori deceduti e gli altri dispersi in questa immane tragedia. In questo momento ci stringiamo alla sua famiglia e a quelle degli altri Caduti ed esprimiamo tutta la nostra vicinanza. Sono certo di esprimere il cordoglio di tutti i Veneti. Scardellari, con il suo sacrificio, ha onorato fino in fondo, fino all’estremo, la Stella al Merito del Lavoro che ha ricevuto l’anno scorso dal Presidente della Repubblica Mattarella. Il Veneto non lo dimenticherà». E ancora: «Per il Veneto, colpito in prima persona dalla tragedia, questi giorni sono molto tristi. Continuiamo a seguire con apprensione le condizioni anche dei feriti, tra i quali c’è il veneziano Sandro Busetto, ricoverato grave in rianimazione. Facciamo tutti il tifo per lui e per gli altri degenti. Siamo loro vicini nella battaglia per ritornare presto tra le braccia dei loro cari. Un pensiero di gratitudine lo rinnovo anche per gli eroici soccorritori».