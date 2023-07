Brilla al volante, automobilista denunciata dopo la festa

Si è messa al volante dopo aver fatto festa con gli amici. Giunta in via Marconi a Ponte San Nicolò è incappata in un posto di controllo dei carabinieri della locale stazione e per lei, una donna di 46 anni di Pontelongo sono cominciati i guai. I posti di controllo delle forze dell'ordine per evidenziare situazioni di positività ad alcol e droga verranno promossi in maniera sempre più incisiva per scongiurare gravi incidenti stradali, che troppo spesso sono provocati anche dagli eccessi.

Cosa è successo

Sabato 29 luglio in via Marconi la donna è stata fermata per un normale posto di controllo. I carabinieri in sede di identificazione si sono subito resi conto che la donna manifestava i classici sintomi della positività all'alcol, ma per sciogliere qualsiasi dubbio, l'hanno sottoposta all'alcoltest. L'esame ha fatto registrare un tasso di 1,29 g/lt quasi il triplo del limite consentito dal Codice della Strada. E' stata accompagnata in caserma e al termine degli atti è stata denunciata per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente. E' stata costretta a contattare un familiare per far rientro a casa.