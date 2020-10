Pontevigodarzere, sotto la tangenziale disperati e rifiuti abbandonati

Sotto la tangenziale che porta a Pontevigodarzere abbandono di rifiuti e tante postazioni di fortuna per chi vive ai margini della società. A segnalarcelo è Massimo Camporese una delle voci di Anima Critica, che da sempre si spende in città per portare alla luce situazioni di abbandono che possono essere risolte. E' anche il caso di quest'area, molto nascosta è vero e che si trova al confine tra l'Arcella e Pontevigodarzere, ma che a visitarla fa una certa impressione. Bici abbandonate, ruote e gomme di auto, c'è plastica ovunque. E' questo lo scenario che ci siamo ritrovati di fronte.

Come mostrano le immagini, ci sono rifiuti di tutti i tipi e segni evidenti che suggeriscono a chi ci mette il naso come è capitato a noi, di rendersi conto che è anche un rifugio per meno fortunati: «E' sia dal punto di vista igienico sanitario che umano una situazione che va risolta. Bonificata innanzitutto perché qui hanno buttato davvero di tutto, poi bisognerebbe pensare a chi è così disperato da venire a passare la notte qui». L'assessore alla sicurezza, Diego Bonavina, ha assicurato che al più presto saranno messe in campo delle azioni che possono correggere lo scenario odierno. L'assessore ha anche ricordato che la polizia locale ha già fatto diversi sopralluoghi nelle ultime settimane in quest'area.