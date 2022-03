Un portachiavi per la Pace: via Beato Pellegrino si colora di arcobaleno

Fino a sabato 30 aprile, lunghe catene di bandierine con i colori della pace dipingono le vetrine, i negozi e i portici di Via Beato Pellegrino, a sostegno di una campagna di beneficienza in favore di 6 ONG impegnate direttamente in diversi conflitti e guerre nel mondo.

L’iniziativa, nata da un’idea di Agave sartoria etica, ha subito trovato l’appoggio e la promozione da parte dei commercianti della via: il 50% del ricavato della vendita dei portachiavi realizzati a mano da Agave, infatti, verrà devoluto proprio a sostegno del lavoro che queste Organizzazioni fanno con i popoli coinvolti in conflitti in tutto il mondo.

«Siamo stati fortemente toccati da quello che sta accadendo in Ucraina. Lo scoppio di un ennesimo conflitto armato che provoca morte, distruzione e migrazioni non poteva non avere un impatto sul nostro team, in gran parte costituito da persone che, qualche anno fa, sono state costrette a lasciare il proprio Paese per sfuggire a guerra, violenza e miseria», dice Elisiana Taffarel, Presidente della Cooperativa Agave sartoria etica. «E’ un’ennesima guerra che si unisce al conto di quelle già aperte da tempo e che hanno tutte diritto alla stessa attenzione, preoccupazione e mobilitazione che sta avendo il conflitto russo-ucraino. Ecco perché questa iniziativa è a sostegno della Pace in generale e donerà quello che riusciremo a raccogliere anche a ONG non direttamente impegnate in Ucraina».

Via Beato Pellegrino ha risposto con entusiasmo a supporto di questa campagna e si spera di riuscire a vendere un gran numero di portachiavi per raccogliere quanti più fondi a sostegno di queste 6 organizzazioni: Unicef, Save the children, Amref, Still I rise, Progetto Mondo, Mam beyond borders. I portachiavi della pace sono 3 e si richiede un contributo di 10 € per il modello più semplice, e 15 € per il modello in ecopelle normale e quello dipinto a mano. Sono in vendita online, nel sito di Agave sartoria etica all’indirizzo: www.agavesartoriaetica.it e direttamente presso la sartoria, al numero 44/a di Via Beato Pellegrino. Tutte le informazioni si possono richiedere presso le attività commerciali di Via Beato Pellegrino. C’è bisogno dell’aiuto di tutti per la promozione di questa iniziativa, contiamo sulla sensibilità già dimostrata dai padovani in moltissime altre situazioni di emergenza.