Positivo al Covid esce con la sua comitiva in Prato della Valle

Ancora un sabato pomeriggio di controlli in centro a Padova. Complessivamente nel corso dei servizi che hanno visto impiegati anche i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale, sono stati identificati oltre 200 giovani.

I risultati

Un ragazzo di origini albanese di vent’anni è stato denunciato in quanto trovato con alcuni amici in Prato della Valle positivo al covid19. Grazie anche alla presenza consistente delle forze dell’ordine, il pomeriggio è comunque trascorso tranquillo senza rilevare alcun episodio di violenza. In serata, dopo le 19, è stata riscontrata una consistente presenza di giovani nell’area della stazione ferroviaria ed una minore ha dichiarato di essere stata derubata della borsetta. Al momento si stanno effettuando i dovuti accertamenti per comprendere meglio la dinamica dei fatti