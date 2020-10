Temporaneamente chiusa casetta Eremitano, al Borgomagno: positivo al Covid un operatore

E' stata riscontrata, in un operatore della cooperativa che gestisce la casetta Eremitano, al Borgomagno, la positività al Covid 19. Di conseguenza gli altri operatori sono entrati immediatamente in isolamento fiduciario, in attesa dei risultati del tampone. Attivate tutte le procedure, in accordo con l'Ulss, di tracciamento e contatto delle persone entrate in contatto con l'operatore nel corso del servizio presso la Casetta e durante gli interventi dell'unità di strada.

Servizio

Sono state quindi avvisate tutte le realtà connesse con le attività della Casetta, a partire dalle cucine popolari di via Tommaseo. Non solo per una questione di informazione e prevenzione, ma per avvisare del fatto che fino a lunedì compreso, ovvero fino al completamento delle operazioni di sanificazione, la Casetta resterà chiusa. Verrà quindi meno un servizio importante per molte persone, che dovranno per forza rivolgersi altrove. Per garantire una modalità di contatto con gli utenti, in modo da poter continuare l'attività di supporto e di orientamento allo sportello dei servizi sociali per gli appuntamenti richiesti, ci si potrà rivolgere al settore sociale e verranno apposti alla casetta cartelli con tutte le informazioni. Rimane attiva l'attività dell'unità di strada, per garantire il proseguimento dell'attività di mappatura dei senza dimora, funzionale a definire il bisogno di posti letto connessi alla imminente accoglienza invernale.

Comunità

«Un altro caso che coinvolge una comunità - dichiara l'assessora Marta Nalin - che nella nostra città si prende cura delle persone più deboli. Al momento non si segnalano particolari situazioni, l'Ulss come sempre in queste situazioni ha attivato i propri protocolli e noi agiremo sulla base delle loro indicazioni, come ad esempio per la sanificazione degli spazi. Un servizio importante verrà meno per qualche giorno, rimanendo comunque garantito in altri luoghi della città. Abbiamo attivato tutto il possibile per ridurre al minimo i disagi, proseguendo attività come appunto quelle di supporto e orientamento».

Aumento casi

«I casi sono in aumento, è normale che ci tocchino in ogni aspetto della nostra vita e del nostro lavoro e che tocchino la nostra comunità. E' una cosa con cui dobbiamo fare i conti - sottolinea l'assessora al sociale - oggi e nei prossimi mesi. In questo momento credo sia importante sottolineare che se adottiamo tutte le precauzioni e ci atteniamo alle regole, anche in presenza di casi di positività si riducono di molto le probabilità di contagio. Ed è ciò che dobbiamo fare tutte e tutti, per garantire sicurezza a noi, ai nostri cari, e alla città intera».