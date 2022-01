Positivo al Covid se ne va in giro ubriaco: fermato e denunciato dai carabinieri

Era per strada completamente ubriaco. I carabinieri, a fatica, riescono a bloccarlo e portarlo al comando: scoprono che l’uomo è positivo e ha violato la quarantena.

Il fatto

Mercoledì 26 gennaio un 42enne pregiudicato di Codevigo si trovava in via Valerio a Piove di Sacco. Era completamente ubriaco e i carabinieri dell’aliquota Radiomobile hanno cercato di fermarlo per un controllo. L’uomo non ne voleva sapere, ha cominciato ad agitarsi e ha fatto per allontanarsi. I militari alla fine sono riusciti a bloccarlo e portarlo al comando per l’identificazione. Qui hanno scoperto che il 42enne in quel momento era positivo al Covid e doveva restare in quarantena. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, manifesta ubriachezza e violazione della quarantena di persona positiva.