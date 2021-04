Tra gli intossicati alla Vivaldi si è scoperto un alunno positivo: classe in quarantena

Dopo l'intossicazione, il caso di positività: tra gli alunni della scuola media Vivaldi portati al pronto soccorso si è scoperto un positivo al Covid-19. Ora parte il protocollo consueto.

Il fatto

Quando nella mattinata di lunedì 12 aprile 8 bambini sono stati portati al pronto soccorso con tosse e nausea, oltre agli esami tossicologici i medici hanno eseguito anche il tampone. Uno dei ragazzini è risultato positivo e ora tutta la classe dovrà essere sottoposta a tampone. Fino a che non si avranno tutti i risultati dovranno rimanere tutti in quarantena a casa. Successivamente, il Sisp deciderà se la classe dovrà restare a casa da scuola o no, dipende dai risultati dei test: nel caso il positivo sia solo uno è possibile che gli altri possano rientrare in presenza. Ancora non si hanno i risultati, invece, degli esami tossicologici per cui la causa del cattivo odore che ha creato il trambusto non è chiara.