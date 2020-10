Positivo al coronavirus viola la quarantena per andare in tabaccheria: denunciato

Doveva rimanere in quarantena fino al 12 ottobre perché risultato positivo al coronavirus. E invece ha deciso di fare un giro dal tabaccaio.

I fatti

Nel tardo pomeriggio di giovedì 8 ottobre i carabinieri di Vigonza hanno dovuto affrontare un bel problema, causato da un 56enne non proprio responsabile. L’uomo, originario di Udine e residente a Vigonza, con precedenti, quel pomeriggio è andato dal tabaccaio. Non ci sarebbe nulla di strano se non fosse che il 21 settembre scorso è risultato positivo al tampone. Doveva rimanere in quarantena fino al 12 ottobre, come stabilisce la legge, e invece ha pensato bene di uscire rischiando di contagiare altre persone. E non era nemmeno la prima volta: i carabinieri lo avevano pizzicato già il 29 settembre. L’uomo è stato denunciato.