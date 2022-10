Posti di blocco al Geox, multato un'autista che guidava mentre era al telefono e trovati 6 grammi di fumo

Posti di blocco al Geox, ma solo due multe. Dai controlli del venerdì sera in corso Australia, dove ieri sera 30 settembre c'è sttao un posto di blocco per circa due ore, non è emerso nessuna particolare violazione. Sono state controllate 150 persone e fermati 82 veicoli. Elevate due multe: ad un automobilista che guidava con il cellulare (165 euro più cinque punti della patente) e ad un camionista che non aveva la documentazione in regola (45 euro). Inoltre sono stati controllato 4 autoarticolati, ed è stato indagato un ragazzo di 21 anni trovato, grazie all’ausilio del cane antidroga, con 6,20 grammi di hashish. Ai controlli hanno partecipato una ventina di agenti dalle 21.25 alle 23.30.