Tori a spasso sulla Monselice-Mare dopo il ribaltamento del camion

Un banale incidente stradale sta creando disagi lungo la Monselice Mare all'altezza del comune di Pozzonovo. Un camion con gli pneumatici è finito oltre il ciglio stradale ribaltandosi. Il rimorchio, carico di tori, si è aperto. Gli animali sono usciti e ora stanno vagando lungo la strada e i campi limitrofi.

L'allarme

Immediato l'allarme ai numeri d'emergenza. Non sarà facile riportare la situazione alla normalità. Automobilisti a passo d'uomo per evitare possibili gravi incidenti. Le forze dell'ordine stanno deviando il traffico lungo strade secondarie per ridurre al minimo i disagi per gli utenti della strada. Il conducente del camion non ha riportato gravi conseguenze dalla fuoriuscita autonoma.