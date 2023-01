Finisce fuori strada: la sua auto prende fuoco

Incidente stradale ieri sera alle 20 lungo la Sp 84 al'altezza di via Tezzon a Pozzonovo.

La dinamica

Per cause ora al vaglio dei carabinieri un'automobilista è finito fuori strada. Nell'impatto la sua auto ha preso fuoco. Il conducente subito dopo lo schianto è riuscito autonomamente ad uscire dall'abitacolo miracolosamente illeso. Altri utenti della strada vedendo la scena hanno subito chiesto l'intervento dei soccorritori. In via Tezzon sono arrivati i Vigili del fuoco di Este che hanno spento le fiamme. Il mezzo è andato completamente distrutto. A scopo precauzionale è arrivata anche un'ambulanza del Suem 118 che ha visitato il protagonista della spettacolare fuoriuscita autonoma. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Come da prassi è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. La viabilità lungo la Sp84 è tornata scorrevole dopo le 21,30 quando un carroattrezzi ha rimosso i resti dell'auto ridotta ad un ammasso annerito di lamiere. Tra le cause che hanno contribuito a provocare l'incidente stradale non si esclude l'eccessiva velocità, ma anche una banale disattenzione.