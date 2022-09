Il sindaco Lazzarini illustra tutte le opportunità per le famiglie dei giovani studenti

Conto alla rovescia anche nel comune di Pozzonovo in vista della ripresa dell'attività scolastica. Partiranno in contemporanea anche i servizi collegati messi a disposizione delle famiglie da parte dell’amministrazione comunale.

Il deputato

«Sarà possibile usufruire del servizio di "accoglienza pre-scuola" - ha detto il sindaco e deputato Arianna Lazzarini - che permette di portare a scuola i ragazzi già dalle 7,30. Il costo sarà di 10 euro al mese che scende a 5 euro per il secondo figlio. Si tratta di un'opportunità molto utilizzata dalle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano che fa il paio con il servizio di "post-scuola breve e lungo" che assicura la sorveglianza degli alunni fino alle 13,30 o 14. Questi servizi hanno un costo rispettivamente di 20 e 25 euro al mese».

Mensa e doposcuola

Inizia anche il servizio del "doposcuola", attivo da tre a cinque giorni la settimana ed attivabile su richiesta della singola famiglia insieme al servizio "mensa" che viene erogato al costo di 4,5 euro per i residenti e di 5,2 euro per i non residenti.

«L’organizzazione e l’erogazione dei servizi collegati alla scuola - ha precisato l'assessore all'Istruzione Pamela Milan - sono centrali per garantire un buona qualità di vita ai cittadini che hanno figli e per questo come amministrazione il nostro impegno è sempre stato massimo e continuerà ad esserlo nei mesi e negli anni a venire, convinti come siamo che la qualità di una società si misuri da come vengono trattate le fasce più delicate della popolazione: bambini, famiglie ed anziani».