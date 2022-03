Precetto Pasquale Interforze a Padova: la funzione al Santo

Durante la mattina di giovedì 17 marzo, l'Ordinario Militare per l'Italia, Monsignor Santo Marcianò, ha celebrato, presso la Basilica di Sant'Antonio di Padova, il Precetto Pasquale Interforze, tradizionale appuntamento liturgico dedicato al personale delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine e degli altri corpi, armati e non, dello Stato, realizzato nel periodo che precede la Santa Pasqua.

All'evento, organizzato dal Comando Forze Operative Nord dell'Esercito di Padova, erano presenti le massime autorità militari e civili locali, tra cui il Prefetto della città, Raffaele Grassi, rappresentanti di Comune e Provincia. Nell'omelia, Monsignor Marcianò ha ringraziato i numerosi presenti, segno della vicinanza della comunità padovana alle Forze Armate, e ha ricordato il continuo impegno e la dedizione del personale in uniforme per la sicurezza della collettività, citando in particolare il contributo di assistenza, fornito dai militari durante la pandemia da Covid-19, proprio nel Veneto, una delle regioni maggiormente interessate e colpite dall’emergenza. Un indirizzo di saluto e di augurio è stato inoltre rivolto a tutti, al termine della celebrazione, dal Comandante delle Forze Operativa Nord, Generale di Corpo d'Armata Roberto Perretti.