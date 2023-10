Strage a Mestre, pullman precipita da un cavalcavia: 21 morti e 18 feriti. Alcuni trasferiti a Padova

Un autobus dell'azienda La Linea, un Ncc che stava trasportando una comitiva di turisti ospiti in questi giorni di un campeggio, è precipitato questa sera, poco dopo le 20, dal cavalcavia Vempa di via dell'Elettricità, a Mestre, finendo sul sedime ferroviario che scorre a fianco della strada. Il bilancio, in tarda serata, parla di 21 vittime tra cui due bambini e una ragazzina minorenne, e 18 feriti. La dinamica dell'incidente, spaventosa, è al vaglio di polizia locale e polizia. Sul posto sono giunte molte autoambulanze, tra cui quelle del Suem di Padova che hanno accompagnato alcuni dei feriti più gravi al Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera di via Giustiniani.

I mezzi di soccorso

Secondo una primissima ricostruzione - ancora tutta da verificare - nel primo tratto in discesa il pullman, per cause da chiarire, ha sfondato il parapetto e sarebbe precipitato da un'altezza di dieci metri, finendo tra un magazzino e i binari della stazione di Mestre, incendiandosi. Alcune delle prime vittime recuperate sono purtroppo morte carbonizzate. La circolazione sulla linea ferroviaria tra Mestre e Venezia è stata sospesa a causa dell'incidente. L'Ulss 3 ha attivato il protocollo delle "grandi emergenze", che prevede la messa a disposizione di tutti i pronto soccorso degli ospedali, e il richiamo al lavoro di personale di rinforzo. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, intervenuto sul luogo della tragedia, ha dichiarato il lutto cittadino.

Il lutto e la benedizione delle salme

«Le vittime per il pullman precipitato sono al momento sono 21 di cui 15 già trasferiti nelle camere mortuarie degli ospedali della zona - ha scritto sul suo profilo Facebook il presidente del Veneto, Luca Zaia - .Altri tre stanno per essere recuperati. Le squadre dei Vigili del fuoco sono al lavoro perchè nel mezzo ci sarebbero altre persone. Era un pullman di linea quello precipitato da un cavalcavia a Mestre. Il ha fatto un volo di circa 10 metri: L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 20 sul cavalcavia della bretella che da Mestre porta verrso Marghera e l'autostrada A4. Nel primo tratto in discesa il pullman, per cause da accertare, ha sfondato il parapetto, è caduto giù finendo tra un magazzino e i binari della stazione di Mestre, incendiandosi. Alcune delle prime vittime recuperate sarebbero morte carbonizzate». I feriti sono attualmente ricoverati, oltre al Ca' Foncello di Treviso, negli ospedali di Mestre, Mirano e Padova dove si trova una bambina in gravi condizioni. Le salme sono state benedette dal Vescovo di Venezia, Monsignor Moraglia e su ogni telo bianco è stata posta una rosa rossa. Anche la premier Giorgia Meloni ha espresso il cordoglio del Governo: «Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del Governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il Sindaco Luigi Brugnaro e con il Ministro Matteo Piantedosi per seguire le notizie su questa tragedia».

Il sindaco Sergio Giordani

«Sono sconvolto dalle immagini che arrivano da Mestre. Cordoglio, vicinanza, dolore per le vittime e per i feriti. Massima vicinanza e solidarietà a tutta la comunità di Venezia».