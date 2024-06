Precipita dal tetto di un capannone, grave operaio 49enne

Grave incidente sul lavoro nella prima mattinata di oggi, sabato 15 giugno, qualche minuto prima delle 8 alla Mec Master, ditta di lavorazione metalli di via degli Artigiani a Crocetta del Montello. Un operaio di una ditta edile esterna con sede a Thiene, un 49enne di origini marocchine e residente nel padovano, è precipitato da un'altezza di circa 10 metri dal tetto di un capannone dove stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione. Lo straniero si è procurato diverse fratture su tutto il corpo. A lanciare l'allarme al 118 e a prestare le prime cure all'operaio sono stati colleghi di lavoro. Lo straniero è stato soccorso da medico e infermieri del Suem e trasportato in elicottero, d'urgenza, all'ospedale Ca' Foncello di Treviso: secondo i primi accertamenti si sarebbe procurato diverse fratture su tutto il corpo e attualmente è ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Alla mec Master sono intervenuti i carabinieri della stazione di Crocetta del Montello, oltre ai tecnici del nucleo Spisal dell'Ulss che hanno svolto accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.