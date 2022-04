Padova-Südtirol, il prefetto: «Sia una giornata di festa dello sport»

Ormai è Pasqua e in previsione dei movimenti sulle strade, la Prefettura in concerto con le forze dell'ordine ha deciso di intensificare i controlli. Si è affrontato anche il tema della trasferta a Bolzano per i tifosi del Padova Calcio.

I controlli

Nella mattinata di giovedì 14 aprile si è tenuta una riunione a palazzo Santo Stefano del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica (Cosp) per fare il punto della situazione riguardo i controlli sulle strade nel periodo di Pasqua. Sono diversi i padovani che si muoveranno per trascorrere qualche giorno fuori casa, e diversi i turisti previsti. I controlli saranno rafforzati anche attraverso unità motomontate e con il coinvolgimento dei mezzi aerei. Si è poi affrontato il tema della trasferta del Padova Calcio per l’incontro previsto sabato 16 aprile contro il Südtirol di Bolzano e valido per la promozione alla serie cadetta. I tifosi in partenza da Padova su 8 pullman saranno accompagnati a Bolzano da alcune unità della polizia di Stato di Padova che vigileranno sullo spostamento interregionale. Con riferimento a tale evento il prefetto Raffaele Grassi ha commentato: «In prossimità delle feste pasquali sia, quella di sabato, una giornata di festa dello sport. Invito, pertanto, i tifosi del Padova Calcio in trasferta a Bolzano a cogliere l’occasione per vivere un momento di svago e di divertimento, tifando nel rispetto delle regole e della sportività che l’importanza dell’evento richiede».