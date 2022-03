Prefettura, firmato protocollo anti infiltrazioni mafiose: «I soldi del Pnrr fanno gola»

E' stato sottoscritto, alla presenza del Prefetto Raffaele Grassi, il Vicepresidente Vicario della Provincia, Vincenzo Gottardo, il Sindaco di Padova, Sergio Giordani, e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Michele Esposito, un protocollo d’intesa finalizzato al rafforzamento del sistema di prevenzione e contrasto dei possibili interessi criminali orbitanti intorno ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). «Stiamo lavorando», ha evidenziato il Prefetto Grassi.

Questo lascerebbe sottintendendo che ci potrebbero essere degli sviluppi, delle sorprese, rispetto a questo tipo di attività, «Stiamo lavorando», ha ribadito, sollecitato. «I fondi del Pnrr fanno gola alle mafie, per questo è necessario un monitoraggio continuo e approfondito», ha sottolineato anche il Sindaco Sergio Giordani.

Grazie al protocollo, l’attività di monitoraggio delle Fiamme Gialle patavine potrà giovarsi dell’impegno, assunto dalla Provincia e dal Comune, a fornire informazioni e notizie circostanziate, raccolte nella fase di esecuzione del contratto e ritenute utili alla prevenzione e alla repressione di eventuali illeciti in tale specifico settore. Le due Amministrazioni segnaleranno, inoltre, gli interventi, i realizzatori o gli esecutori che potrebbero presentare particolari profili di rischio, per favorire le attività di analisi e controllo sul territorio svolte dalla Guardia di Finanza. Tale strumento di collaborazione tra le Istituzioni rafforza i presidi di legalità già esistenti, affiancandosi alle verifiche antimafia effettuate dalla Prefettura nella fase antecedente la stipula dei contratti. In quest’ottica è chiaro come l’intesa tra la Provincia, il Comune e la Guardia di Finanza di Padova miri a salvaguardare l’interesse dei cittadini e dell’economia legale, contribuendo così alla crescita produttiva e allo sviluppo economico del territorio padovano. La durata del protocollo è correlata al completamento delle iniziative finanziate dal PNRR e, comunque, scadrà il 31 dicembre 2026.