Preghiere e comunità stretta attorno alla famiglia di Francesco, domani i funerali

La comunità di Conche pronta a dare l'addio al piccolo Francesco Pascetta. Il funerale è stato confermato per domani 11 maggio alle 10 nella chiesa parrocchiale della frazione. Domani Francesco avrebbe compito 7 anni. Il bambino è deceduto sabato 30 aprile per una crisi respiratoria, avvenuta mentre era in isolamento con i genitori e la sorellina dopo essere risultato positivo al Covid. Questa sera alle 20.30, in chiesa ci sarà un momento di preghiera comunitaria. Ieri mattina don Massimo Fasolo, parroco del paese, e il sindaco Francesco Vessio, hanno incontrato papà Stefano e mamma Fiorella per rinnovare loro la vicinanza dell'intera comunità in un momento così difficile. Nell'occasione i genitori hanno confermato di sostenere l'iniziativa lanciata dal sacerdote "Dono per il nostro Angelo Francesco", per raccogliere fondi per un'iniziativa benefica. Nel frattempo non sono ancora stati resi noti gli esiti degli accertamenti sanitari per fare chiarezza sulle cause del decesso. Francesca riposerà nel cimitero di Chioggia.