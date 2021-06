Il progetto del Bo per l'ex Fusinato vince il premio Compraverde Veneto

Sostenibilità e comfort ambientale sono state le chiavi che hanno permesso all'Università di Padova di vincere il premio per il progetto di riqualificazione della casa dello studente Fusinato

/ Via Francesco Marzolo

Compraverde Veneto ha premiato nella mattinata di martedì 8 giugno a Venezia nella Sala delle Conferenze del Palazzo della Regione Veneto il progetto dell’Università di Padova per il recupero e la riqualificazione della “Casa dello Studente A. Fusinato” in via Marzolo a Padova, nel corso della V Edizione del Forum Regionale degli acquisti verdi.

Il premio

L’intervento prevede la realizzazione di 187 alloggi per studenti universitari, di varie tipologie e dimensioni, completi di spazi accessori, con una considerazione particolare per le caratteristiche estetiche e funzionali, l’accessibilità, la sicurezza dei lavoratori e l’impatto sull’ambiente. Nella motivazione del premio Compraverde Veneto sezione Istruzione si legge: «Il bando tratta una molteplicità di aspetti di sostenibilità nell’edilizia, valorizza le certificazioni ed il comfort ambientale, incentiva ad introdurre aspetti migliorativi rispetto al CAM dell’Edilizia – DM 11 ottobre 2017, che è categoria merceologica particolarmente complessa nella sua applicazione».