Ubriaco cammina al centro della strada e prende a pugni un carabiniere

Ha prima rifiutato di fornire le proprie generalità, poi ha minacciato di morte i carabinieri e alla fine ne ha colpito uno con un pugno. La scorsa notte, i carabinieri della Stazione di Gazzo Padovano sono intervenuti in via Corse di Villa del Conte, dopo aver ricevuto la segnalazione da parte di alcuni automobilisti di un uomo che camminava a piedi in modo pericoloso lungo la strada. Arrivati sul posto hanno capito subito che l'uomo, un 49enne di Campo San Martino, era ubriaco. Durante le fasi di soccorso e identificazione l'uomo si è però dimostrato poco collaborativo, rifiutando di fornire le proprie generalità e minacciando di morte i militari finché, preso da improvviso scatto d’ira, si è diretto al centro della strada mentre sopraggiungeva un’auto. Grazie al’intervento di uno dei carabinieri l'uomo non è stato investito, ma proprio il salvataggio ha scatenato la sua reazione. Girandosi di scatto ha quindi sferrato un pugno al volto al militare. A quel punto è stato arrestato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.