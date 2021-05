L'acquazzone spinge ad annullare le prenotazioni. Appe: «I ristoratori sono infuriati»

L’acquazzone non ha spazzato via solo la polvere dalle strade. Ha spazzato via anche le prenotazioni nei ristoranti e i titolari dei locali sono infuriati.

Il fatto

Verso le 18 di venerdì 7 maggio il cielo si è annuvolato e pesanti gocce di pioggia hanno cominciato a scendere. Un vero e proprio acquazzone si è abbattuto sulla città, cogliendo di sorpresa le persone sedute sui plateatici dei locali. E ha spaventato a tal punto che i telefoni dei ristoranti hanno cominciato a squillare senza sosta, tutti clienti con la stessa richiesta: annullare la prenotazione. «Questo improvviso e violento acquazzone ha fatto infuriare tutti i ristoratori che hanno l’unica colpa di non poter prevedere le bizzarrie meteo e non hanno certezze dalle istituzioni sulla possibilità di riconvertire le prenotazioni dall’esterno all’interno – affermano da Appe – Ormai il danno è fatto nel senso che sono letteralmente “piovute” le disdette dei molti prenotati del venerdì a cena. Chi ristorerà i ristoratori che hanno preparato i menù su prenotazione?».