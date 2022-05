Prescrizione per Luca Claudio : il Comune chiederà comunque i danni civili 

Prescrizione per Luca Claudio, ex sindaco di Abano e Montegrotto Terme, per il quale è caduta l’accusa di abuso di ufficio.

Prescrizione

Prescrizione anche per Anmin Peng. Al centro della vicenda c’era un versamento da 175mila euro che il consorzio degli albergatori aveva concesso a Peng per promuovere le terme euganee in Cina. L’accusa aveva chiesto una condanna di due anni e due mesi per Luca Claudio che all’epoca era consigliere di amministrazione del consorzio. Luca Claudio avrebbe dovuto astenersi dal promuovere l’investimento perché la Peng non aveva i requisiti. Ma adesso è entrata in gioco la prescrizione.

Reazione

Per il caso Expo Cina, nonostante la prescrizione sia intervenuta per il reato di abuso d’ufficio contestato all’ex sindaco di Montegrotto Terme Luca Claudio e ad Amin Peng il Comune di Montegrotto annuncia che procederà con l’azione in sede civile «affinché sia restituito alla collettività il denaro illecitamente sottratto. Il non luogo a procedere per prescrizione - sottolinea il sindaco Riccardo Mortandello - non è un' assoluzione. Chi essendo stato amministratore della cosa pubblica ritiene di essere innocente, come Claudio ha sempre professato, avrebbe il dovere di rinunciare alla prescrizione e dimostrare la propria innocenza nel processo. E la prescrizione del reato non esclude l' azione civile, anzi! Per questo come pubblico amministratore sento il dovere di dare impulso affinché' sia intrapresa ogni iniziativa a che l' ente che amministro ottenga risarcimento di ogni danno patito».