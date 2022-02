Il Preside dello Scalcerle: «Chiamare le unità cinofile per i controlli antidroga è educativo»

E' stato il Preside, Giuseppe Sozzo, a chiamare le unità cinofile dei carabinieri. In carica da quest'anno, la definisce, contattato al telefono, una attività di prevenzione. «La scuola per molti studenti è vissuta come una zona franca, dove si possono commettere anche reati, come l'uso di sostanze stupefacenti», ci dice convinto. Gli chiediamo quindi il perché di questa iniziativa, ci sono già state molte polemiche e discussioni in passato su questo tema, tanto che le unità cinofile dentro le scuole non si erano più viste.

Cani

«Fa parte della attività di prevenzione, come gli incontri tra le forze dell'ordine e gli studenti». Incontri che però non sono ancora avvenuti: «Ci saranno in marzo». Non sarebbe stato più logico fare prima gli incontri e poi dopo attivare i controlli: «Non credo faccia tanta differenza. Gli studenti devono sapere a cosa vanno incontro se delinquono, poi ci sono sempre quelli che si sentono più furbi degli altri, per questo sono importanti azioni di questo tipo. Cosa bisognava fare, secondo lei, avvertire gli studenti che arrivavano i carabinieri con i cani cinofili?». Quindi secondo lei è educativo sottoporre a controlli senza preavviso i ragazzi, isolarne alcuni come sembra sia avvenuto, davanti agli altri? «Certo che è educativo», risponde senza esitare il Preside Sozzo.

Liste

«Vede, io non so come la pensa lei - ci dice - ma io sono per la prevenzione e se non basta anche per l'intervento punitivo», ci dice senza esitazioni. Facciamo notare quanto accaduto ultimamente in città, dove il prefetto di Padova Raffaele Grassi, che si era detto«vigile ma non preoccupato», aveva annunciato la nascita di un Osservatorio sul disagio giovanile. L'idea è nata per contrastare il fenomeno delle risse che si sono verificate in zona stazione e Prato della Valle. Sempre per questo motivo, Polizia e Carabinieri hanno provveduto a identificare circa un migliaio di ragazzi tra i 14 e i 18 anni di età. Chiediamo al Preside se la sua azione è stata condizionata da questa idea della lista di minori: «Della lista non so nulla, forse ho letto qualcosa, ma che ci siano delle situazioni limite è altresì vero e vanno circoscritte e limitate. Per questo si fanno azioni come quella di lunedì, proprio - ripete il preside - per far vedere a che conseguenze si va incontro tenendo certi comportamenti. Uno è la dentezione o l'uso di droghe». Avete trovato qualche studente con sostanze: «Qualcuno qualche odore addosso lo aveva pure, ma non è stato rinvenuto nulla».