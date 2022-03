Il Presidente Giampietro Rupolo: «Un treno ospedale per l'Ucraina»

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Con il Presidente della Croce Rossa della provincia di Padova, Giampietro Rupolo, in questa intervista spiega quelle che sono le azioni messe in campo per aiutare la popolazione ucraina sotto assedio: «La Croce Rossa Internazionale ha inviato medici e infermieri nelle zone di guerra. Dall'Italia partite due spedizioni di materiale sanitario. Stiamo verificando se tra i nostri volontari ci sono persone abilitate a guidare grossi camion e pullman, medici e infermieri. Uno degli obiettivi della Croce Rossa italiana è quella di allestire un treno - ospedale».