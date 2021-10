No Green Pass, niente corteo: sabato pomeriggio presidio statico in piazza Eremitani

Il Prefetto Raffaele Grassi ha riunito nel pomeriggio di giovedì 21 ottobre il Cosp - Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al quale hanno partecipato il presidente della Provincia Fabio Bui, l’assessore alla sicurezza Diego Bonavina e il comandante della polizia locale Lorenzo Fontolan in rappresentanza del sindaco di Padova, il questore Isabella Fusiello, i comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri Luigi Manzini e della Guardia di Finanza Luigi Esposito.

No Green Pass e Lamorgese

Oggetto della riunione la manifestazione preavvisata dai movimenti No-vax” e No Green Pass per sabato 23 ottobre. Il dialogo con i promotori dell’iniziativa ha consentito di individuare una soluzione condivisa in grado di contemperare il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero con la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. La manifestazione avrà quindi carattere statico e si svolgerà in Piazza Eremitani dalle ore 16 alle ore 20 circa. La giornata di sabato, peraltro, richiederà particolare impegno da parte degli operatori di Polizia anche per la concomitanza dell’importante convegno organizzato presso l’Università, per il quale sono previsti interventi di illustri relatori (tra cui il ministro Lamorgese). Anche questa volta il prefetto Grassi ha ringraziato il questore per l’opera di mediazione svolta in un momento estremamente delicato qual è quello attuale e tutte le forze di polizia, compresa la polizia locale del capoluogo, per l’impegno profuso nel garantire la sicurezza dei manifestanti e quella di tutti gli altri cittadini. «Sia la strada del dialogo - ha dichiarato il Prefetto al termine della riunione - quella da percorrere per esprimere le proprie opinioni di dissenso. Nel rispetto delle regole, a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica».