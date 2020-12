Preso l'autore della spaccata al Tinello: riconosciute le impronte sulla vetrata

L’autore della spaccata al ristorante è stato trovato grazie all’analisi delle impronte fatte dai carabinieri del Ris di Parma, contattati dai colleghi della stazione di Prato della Valle.

La vicenda

Nella giornata di martedì 29 dicembre è scattata la denuncia per furto nei confronti di un 24enne camerunense irregolare e con precedenti per reati contro il patrimonio. Il ragazzo è il responsabile della spaccata al ristorante il Tinello di via Ognissanti, avvenuta il 19 novembre dello scorso anno: aveva rubato 600 euro dalla cassa. I carabinieri di Prato della Valle hanno trovato delle impronte sulla vetrata del locale che i colleghi del Ris hanno collegato al 24enne.