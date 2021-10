Preso a pugni da un amico davanti al St.John’s, lui finisce in coma e l'altro scompare

E' ricoverato in coma in terapia intensiva, dopo aver subito un fortissimo trauma cranico a causa di una caduta provocata da un pugno. Lui è un uomo di 38 anni, residente nel padovano, finito in ospedale dopo una lite con un amico avvenuta in piazzale San Giovanni. La notte tra giovedì e venerdì scorso (15-16 ottobre, ore 2 circa) dopo una serata al St.John’s Pub e dopo aver mangiato e bevuto insieme ad un amico, i due si sarebbero allontanati insieme, ma in pochi istanti sarebbe scoppiata una lite, finita con una scazzottata che ha lasciato per terra il 38enne, tuttora monitorato costantemente in un letto del reparto di Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera. Dell'uomo che lo ha aggredito, invece, si sono perse le tracce.