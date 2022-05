Prevenzione tumori: ad Abano e Montegrotto tour Lilt con visite gratuite

I comuni di Abano e Montegrotto Terme con Lilt, Lega Italia per la lotta contro i tumori, di Padova organizzano per il prossimo fine settimana del 6, 7 e 8 maggio un «tour della prevenzione» con visite senologiche e dermatologiche gratuite per la prevenzione dei tumori cutanei.

Salute

«Pensiamo - spiegano le assessore al Sociale di Montegrotto Terme Elisabetta Roetta e di Abano Virginia Gallocchio - che sia particolarmente importante realizzare sul territorio iniziative per sensibilizzare i cittadini, portando il tema della prevenzione vicino alla gente in modo da intercettare anche una fascia più ampia delle persone che sono già attente. Grazie alla collaborazione di Lilt i nostri concittadini avranno la la possibilità di fare una visita gratuitamente. Speriamo così di far comprendere l’importanza di sottoporsi a controlli regolari e adottare stili di via corretti».

Programma:

Questo il programma completo del tour: venerdì 6 maggio alle 18 al Centro comunale Gino Strada a Montegrotto Terme ci sarà l’incontro «Dire, fare, mangiare: la salute nel piatto: come realizzare dei piatti della salute, dalla teoria alla pratica». Interverranno la dottoressa Cristiana Zordan (dietista) e Andrea Duò, chef e docente della scuola alberghiera

- Sabato 7 maggio in piazza Mandruzzato ad Abano Terme ci sarà, per i cittadini di entrambi i comuni, una giornata dedicata alle visite senologiche (dalle 9.30 alle 15) e alle consulenze sulla sana alimentazione (dalle 15 alle 17).

- Domenica 8 in Piazza Carmignoto a Montegrotto Terme dalle 10 alle 17, sempre per i cittadini di Abano e Montegrotto ci sarà la possibilità di fare visite dermatologiche per la diagnosi precoce dei tumori cutanei.

Le visite gratutite verranno effettuate da personale sanitario LILT.Per prenotazioni chiamare il numero 0498801484 (int.4)

L’iniziativa, nelle due giornate di visite, prevede la presenza di un Info Point organizzato dai Volontari LILT e da un ambulatorio mobile che verrà messo a disposizione da Croce Verde di Padova.

Secondo dati diffusi da LILT Nazionale, nel 2021, sarebbero state rinviate in Italia circa 500 mila visite di prevenzione a causa dell’emergenza Covid-19. Questo dato è allarmante perché può essere preludio, nel medio e lungo periodo, di un aumento di patologie oncologiche non precocemente individuate, con pesanti ricadute a livello sociale ed economico.