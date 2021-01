Dieci minuti prima di Evelyn: si chiama Alice la prima nata all'Ospedale di Padova

Nonostante l’emergenza del 2020 abbia cancellato progetti e sogni avvolgendo il paese in un alone di pesante incertezza, il nuovo anno irrompe puntualmente con la gioia delle prime nascite avvenute nella nostra città: Alice Pavan, nata alle 2.39 all’Ospedale di Padova, ha dato una gioia incredibile alla mamma Michela Modena.

Prima nata

La piccola, nata con parto naturale, è stata nominata dalla WFWP Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo - Padova “Piccola Ambasciatrice di Pace”. L’iniziativa, nata 20 anni su idea della WFWP-Padova, vuole sensibilizzare alle tematiche della maternità, della vita e della pace. Ogni anno infatti dona alla mamma del primo nato l'1 gennaio una medaglietta in oro 18k. Il bimbo viene insignito del titolo di “Piccolo Ambasciatore di Pace” e riceve un attestato ricordo. La WFWP è certa che i valori vissuti nella famiglia ed ereditati dai figli creeranno le basi di un mondo dove possano vivere amore, riconciliazione, rispetto e fratellanza. La cerimonia vuole essere un augurio di pace che dal primo nato si propaghi a tutte le generazioni e possa essere un piccolo tassello da aggiungere al lavoro di tutti per la costruzione di un mondo dove vinca la “cultura del cuore”.

WFWP

Flora Grassivaro, presidente WFWP della sezione di Padova, sottolinea che “la medaglietta raffigurante “l’Albero della Vita” simboleggia la vita che ogni madre dona al proprio figlio e vuole focalizzare l’attenzione sulla bellezza della maternità e sul valore che soprattutto nella società odierna deve avere”. Il gioiello è tradizionalmente creato dall’orafo-artigiano padovano Lorenzo Sampaoli. La “Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo”-WFWP (Women’s Federation for World Peace) è un movimento internazionale attivo dal 1992 che vuole ispirare le donne di ogni nazionalità ad unirsi per creare, attraverso le proprie abilità, sensibilità e cultura, un mondo dove vinca la cultura del cuore. Quest’anno più che mai la cerimonia viene realizzata, anche se nel rispetto delle regole per il covid, perché deve regalare la speranza per un futuro in cui si possa tornare ad abbracciarsi e a sorridere. Fin dalle prime edizioni alla cerimonia si unisce la FFPMU Federazione delle Famiglie per la Pace Mondiale e l’Unificazione che dona le tradizionali “scarpette della fortuna” per un lungo e felice cammino. Dal 2005 la WFWP ha esteso la promozione dell’evento a livello nazionale ottenendo il patrocinio ministeriale. Dal 1997 la Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo è stata riconosciuta Organizzazione Non-Governativa con lo stato generale consultivo nel Consiglio Economico e Sociale ed affiliata al Dipartimento dell’Informazione delle Nazioni Unite.